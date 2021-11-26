O öğretmen hakkında flaş açıklama! Gerçek ortaya çıktı, arkadaşlarına şaka yapmak istemiş

Alınan bilgiye göre, Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak’ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak’ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi “Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım” yazarak '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve suçlanan öğretmen duruma tepki gösterdi

Öğretmen Osman Bayrak konuyla ilgili "Medyaya yansıyan söz konusu paylaşım benim hesabımdan yapılmamış, hesabımda her hangi bir silinti de olmamıştır. Trabzon Siber Suçlar Merkezi tarafından detaylı hesap incelemesi sonucunda hesaba en son 1 ay önce girildiği, silinti, konuyla ilgili bildirim, retwit vb. ibarelerin olmadığı tespit edilmiştir. Dolayasıyla söz konusu paylaşımın benim tarafımdan yapılmasının mümkün olmadığı da görülmüştür. Sosyal medyada oluşturulan sahte bir twit üzerinden şahsıma yapılan saldırılara hukuk önünde cevap verilecektir, duyurulur” açıklamasını yaparken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise açıklama yaparak paylaşımın gerçek olmadığı montaj olduğunu duyurdu.

Açıklamada "İlimiz Ortahisar İlçesi Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklindeki paylaşım hakkında, adı geçen öğretmen tarafından paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını, hesabının başkası tarafından ele geçirmiş olabileceğinden bahisle şikayetçi olmuş, müracaata ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gerçeği açıkladı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak’ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı. Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında “Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda ‘şaka amaçlı’ olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.