GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemO illerimizde okullar tatil edildi!
HaberlerGündem Haberleri O illerimizde okullar tatil edildi!
ABONE OL

O illerimizde okullar tatil edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerimizde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

21.03.2022 - 20:58 | | İHA
O illerimizde okullar tatil edildi!

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu’nun 10 ilçesinde kar sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı günü ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rusya'da mahkemeden Facebook ve Instagram kararı!
İlgili Haber
Rusya'da mahkemeden Facebook ve Instagram kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu arzumuzu yerine getireceğiz!
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu arzumuzu yerine getireceğiz!
21 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
İlgili Haber
21 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı

GÜNCEL HABERLER

Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Aranan şüphelinin evinden çıkanlar şok etti!

Aranan şüphelinin evinden çıkanlar şok etti!

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Sıradaki Haber
Aranan şüphelinin evinden çıkanlar şok etti!

Aranan şüphelinin evinden çıkanlar şok etti!

Sıradaki Haber
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

Sıradaki Haber
300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

Sıradaki Haber