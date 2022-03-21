O illerimizde okullar tatil edildi!

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu’nun 10 ilçesinde kar sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı günü ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.