Numan Kurtulmuş, UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını değerlendirdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, UCM'nin, Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararının, tarihi öneme sahip bir adım olduğunu bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur."

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarması, Filistin’de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karardır.

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin’in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, insan haklarını yok saymaktadır.

Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır.

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Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız.

Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

'İKİ İSİM SOYKIRIMCILIKTAN ENİNDE SONUNDA HESAP VERECEKTİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.

Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.

Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır.

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