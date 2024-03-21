Nükleer enerji zirvesinde Akkuyu NGS damgası

Dışişleri Başkanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türk heyeti zirvede ileride hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye’nin enerji güvenliğinin temel unsuru olacağını anlatacak ve Akkuyu nükleer güç santrali projesi hakkında bilgi verecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, zirvede Devlet / Hükümet Başkanları oturumunun sabah saatlerinde yapılması planlandı. Öğlen, Bakanlar oturumu, öğleden sonra ise üst düzey yetkililerin katılımı ile dört ayrı panel düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; zirveye nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları davet edildi. 18 ülkeden Hükümet / Devlet Başkanı veya Yardımcısı ile AB Konseyi ve Komisyonu Başkanları, 17 ülkeden de Bakan ve kıdemli yetkililer seviyesinde katılım olması bekleniyor.