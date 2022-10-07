Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2022 Nobel Barış Ödülü'nü Belarus'tan aktivist Ales Bialiatsk, Rusya İnsan Hakları Örgütü ve Ukrayna Sivil Haklar için İnsan Hakları Örgütü kazandı.
07.10.2022 - 12:15 |
2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.
Nobel komitesi başkanı Berit Reiss-Andersen gazetecilere verdiği demeçte kazananlar için "Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve gücün kötüye kullanılmasını belgelemek için olağanüstü bir çaba gösterdiler." ifadelerini kullandı.