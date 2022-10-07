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Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü'nü Belarus'tan aktivist Ales Bialiatsk, Rusya İnsan Hakları Örgütü ve Ukrayna Sivil Haklar için İnsan Hakları Örgütü kazandı.

07.10.2022 - 12:15 |
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Nobel komitesi başkanı Berit Reiss-Andersen gazetecilere verdiği demeçte kazananlar için "Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve gücün kötüye kullanılmasını belgelemek için olağanüstü bir çaba gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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