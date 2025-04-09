Nisan ayında sürpriz! Bazı illerde kar yağışı sürüyor

Sakarya merkezde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ve Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Güzlek Mahallesi’ne aracıyla çıkmak isteyen kişi yolda kalınca akrabalarını görüntülü arayarak durumu anlattı. Başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

VALİLİK ZİRAİ DON UYARISI YAPTI

Sakarya Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İlimizde devam eden soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, bugün gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde don tehlikesi bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BOLU

Bolu’nun yükseklerinde dün kar yağışı başladı. TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor.

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SİVAS

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta Nisan ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü. Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı köy halkının cep telefonu kameralarına yansıdı. Yüksek kesimlerde yağan kar sonrası arazi beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde yollar ve ağaçların karla kaplandığını ifade eden köy halkından Erol İğneci, "Yüksek kesimlere kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar bazı bölgelerde tutuyor. Dağlarda göz gözü görmüyor kar lapa lapa yağıyor. Yüksek kesimlere daha çok kar yağdığı için oralar daha fazla beyaza büründü. Yollar ve ağaçlar karla kaplandı" şeklinde konuştu.

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SAMSUN

Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı, daha düşük rakımlı yerlerde yağmur ve sis etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sise bağlı olarak yollarda görüş mesafesi düştü.

Ladik ilçesinde 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile yapıları korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, beyaz örtüyle kaplandı.