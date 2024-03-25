Ramazan Bayramı 2024 ve ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün 2024?

2023-2024 Eğitim yılının ilk ara tatili kasın ayında yapıldı. 2. Ara tatil nisanda yapılacak. Nisan ayına az bir süre kala ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Ara tatil 2024 ne zaman, hangi günleri kapsıyor, kaç gün? Bayrama denk geliyor mu?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL BAYRAMA MI DENK GELİYOR?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edileceğinden dolayı ara tatile denk geliyor.

NİSAN ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.