Niksar’da tarihi kabir ihya ediliyor! Çalışmalar başladı

İlçe merkezinde Gaziahmet Mahallesi Dörtyol mevkiinde bulunan ve Anadolu Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilen Çepnizade Hasan Efendi'nin kabri, geçmiş yıllarda yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında kavşak içinde kalmıştı. Uzun yıllar boyunca korumasız durumda kalan mezar alanı, kar ve yağmur sularına maruz kalırken bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan incelemelerde mevcut mezarın, altta bulunan kripto mezar yapısını tam olarak karşılamadığı tespit edildi. Bunun üzerine kripto mezar ortaya çıkarılarak koruma altına alındı ve alanda temizlik ile kontrollü kazı çalışmalarına başlandı.

Hazırlanan proje doğrultusunda türbe yapısının dönem mimarisine uygun kümbet formunda yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında alanın hem korunması hem de Niksar'ın tarihî kimliğini yansıtan önemli bir anıt eser olarak yeniden görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Niksar Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, Danişmendliler döneminde başkentlik yapan Niksar'daki tarihî mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşıdığı belirtildi.