Nihal Candan tahliye sürecini anlattı: Bilincim kapalıydı

Sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan, sağlık sorunları sebebiyle 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Nihal Candan, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok.

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum. Hem gece hem gündüz hastaneye kaldırılıyordum. Pek bilincimin yerinde olmadığı bir dönemdi. Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü vesaire sürekli düştüğüm için tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum. Şöyle ki; tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep.

'AVUKAT OLMAK İSTİYORUM'

Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar.

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Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum.