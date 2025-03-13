GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNiğde'deki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! 1 yıl evde saklamışlar
HaberlerGündem Haberleri Niğde'deki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! 1 yıl evde saklamışlar

Niğde'deki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! 1 yıl evde saklamışlar

13.03.2025 - 15:35Güncellenme Tarihi:
Niğde'deki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! 1 yıl evde saklamışlar

Niğde’de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin mumyayı, Tyana Antik Kenti'nde buldukları öne sürüldü.

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi. H.G. isimli kişinin evine 11 Mart'ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi. Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık 1 yıldır evde bekletildiği belirtildi.

Niğdedeki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı 1 yıl evde saklamışlar

'ANTİK KENTTE BULDUK' İDDİASI

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Niğdedeki mumya operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı 1 yıl evde saklamışlar

Diğer yandan şüphelilerin mumyayı, Altunhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde buldukları öne sürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Güncel Haberler

2 günlük bebeği katledip üzerine beton döktüler! 2010'da işlenen cinayetin detayları şoke etti
#Gündem

2 günlük bebeği katledip üzerine beton döktüler! 2010'da işlenen cinayetin detayları şoke etti

Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişme! Milyonlarca emekli bekliyordu
#Gündem

Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişme! Milyonlarca emekli bekliyordu

Aleyna Çakır'ı intihara sürüklemeden yargılanan sanık: Aramızda tartışmalar olmuştur ama darp olmamıştır
#Gündem

Aleyna Çakır'ı intihara sürüklemeden yargılanan sanık: Aramızda tartışmalar olmuştur ama darp olmamıştır