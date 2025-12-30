Niğde'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Niğde'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Niğde Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde'de yoğun kar yağışı eğitime ara verilmesine neden oldu. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklar önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.