Niğde'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Niğde'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitimle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan basın açıklamasında, 13 Ocak 2026 Salı günü Niğde genelinde buzlanma ve don hadisesinin etkili olmasının beklendiği, bu durumun özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Çiftlik ilçesinde eğitim-öğretime tamamen ara verildiği ifade edilirken, taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde ise eğitim-öğretime devam edileceği vurgulandı.