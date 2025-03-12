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Niğde'de mumya operasyonu! Orta Çağ'dan kalma mumyayı satmaya çalışan şahıslar yakalandı!

12.03.2025 - 15:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Andaç ARSLANPAY/BOR (Niğde), (DHA)-

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Niğde'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen insan mumyasını satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi. H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

Niğdede mumya operasyonu Orta Çağdan kalma mumyayı satmaya çalışan şahıslar yakalandı

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Niğdede mumya operasyonu Orta Çağdan kalma mumyayı satmaya çalışan şahıslar yakalandı

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