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Niğde'de midibüs devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

28.01.2023 - 12:06 | | İHA
Niğde'de midibüs devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, Niğde-Kayseri Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Niğdede midibüs devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 27 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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