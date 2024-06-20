Niğde'de kuduz karantinası! Valilikten açıklama geldi

Niğde'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

Niğde Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 18 Haziran günü H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi. Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.

Yapılacak inceleme zarfında Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun muhtemel kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği gereği bir dizi karar aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"İlçemiz Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin 'kuduz şüpheli bölge' olarak ilan edilmesine, sahipsiz ya da başıboş hayvanların Kemerhisar Belediye Başkanlığınca Cumhuriyet Mahallesi'nden toplanarak köpek barınaklarına nakledilmelerine, başıboş hayvanların ivedilikle aşılanmasına, kuduz şüpheli Kemerhisar Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'ne tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, kuduz şüpheli bölgede sesli uyarılar yapılarak, hayvanların serbestçe dolaşmasının yasaklanmasına, kuduz şüpheli bölgeye giden yollar ve bölgenin uygun yerleri üzerine 'Kuduz Şüpheli Bölge' yazan okunaklı ve dayanıklı tabelalar yerleştirilmesine, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına, sebebi belli olmayan ölümler ile ölüm olmasa dahi yabani hayvan ile evcil hayvanların temaslarının ivedilikle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbar edilmesine ve ölen hayvanların resmi veteriner hekimin izni ve gözetiminde belediye tarafından imha edilmesine, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36'ncı maddesinin birinci fıkrası gereği hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasına, hastalık şüphesi bulunan hayvan ile temas eden hayvan sahibi ve aile fertlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce takip edilmeleri, kuduz hastalığından korunma yolları hakkında bilgilendirilmelerine, bu komisyon kararında hüküm bulunamaması durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği hükümleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yayınlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporlar doğrultusunda işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." İl genelindeki tüm vatandaşlar söz konusu kararlara hassasiyetle riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

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