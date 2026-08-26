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Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! 41 işçi hastanelik oldu

26.08.2026 - 16:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! 41 işçi hastanelik oldu

Niğde'de iki farklı işletmede çalışan 41 kişi, yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı yemek firmasından çıkan menüyü tüketen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Valilik olayla ilgili idari işlem başlatıldığını duyurdu.

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Niğde merkezde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede meydana geldi. İşletmelerde çalışan bazı kişiler bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Rahatsızlanan kişilerin sayısının artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk tespitlerde, sağlık şikayeti yaşayan çalışanların tamamının dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiği tespit edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları belirtildi.

İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerekli inceleme ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

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