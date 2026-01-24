GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNiğde'de dükkanının camına yapıştırdı, görenler inanamadı: Depresyona girdim, yokum
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de dükkanının camına yapıştırdı, görenler inanamadı: Depresyona girdim, yokum

Niğde'de dükkanının camına yapıştırdı, görenler inanamadı: Depresyona girdim, yokum

24.01.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:
Niğde'de dükkanının camına yapıştırdı, görenler inanamadı: Depresyona girdim, yokum

Niğde şehir merkezinde esnaflık yapan bir kişi, dükkanının camına bıraktığı ilginç notla gündem oldu. Psikolojik yorgunluk gerekçesiyle faaliyetine ara veren işletmecinin 'Pazartesiye kadar yokum' mesajı çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Niğde şehir merkezinde çekilen bir fotoğraf karesi, sosyal medyayı salladı. DMC Haber’in aktardığına göre; bir çay ocağı esnafı, kapısına öyle bir yazı astı ki okuyanlar gözlerine inanamadı.

İLGİLİ HABER

Adana'ya kabus gibi çöktü! 2 milyon TL yerine 50 bin liraya hallettiler
Adana'ya kabus gibi çöktü! 2 milyon TL yerine 50 bin liraya hallettiler

Esnaf, işletmenin kapısına "Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum" yazılı not asarak dükkanı geçici süreyle kapattı.

Notu okuyan bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken çay ocağının ne zaman açılacağı bölge halkı için merak konusu oldu.

 

Güncel Haberler

Hobisiydi geçim kaynağı oldu! 25 yıldır taştan üretiyor: Talep yağıyor
#Gündem

Hobisiydi geçim kaynağı oldu! 25 yıldır taştan üretiyor: Talep yağıyor

Erzincan'da kadın çiftçiler için yeni proje! Son gün 13 Şubat
#Gündem

Erzincan'da kadın çiftçiler için yeni proje! Son gün 13 Şubat

Bitlis'te böylesi görülmedi! Evlerde mahsur kaldılar, kar yağışı araçları kaybetti
#Gündem

Bitlis'te böylesi görülmedi! Evlerde mahsur kaldılar, kar yağışı araçları kaybetti