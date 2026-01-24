Niğde'de dükkanının camına yapıştırdı, görenler inanamadı: Depresyona girdim, yokum

Niğde şehir merkezinde çekilen bir fotoğraf karesi, sosyal medyayı salladı. DMC Haber’in aktardığına göre; bir çay ocağı esnafı, kapısına öyle bir yazı astı ki okuyanlar gözlerine inanamadı.

Esnaf, işletmenin kapısına "Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum" yazılı not asarak dükkanı geçici süreyle kapattı.

Notu okuyan bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken çay ocağının ne zaman açılacağı bölge halkı için merak konusu oldu.