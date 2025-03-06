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Niğde'de ameliyatına giren doktoru bıçaklayan şahıs konuştu: Bana yapay zeka yerleştirdi

06.03.2025 - 09:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-

Niğde'de ameliyatına giren doktoru bıçaklayan şahıs konuştu: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62) adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Niğdede ameliyatına giren doktoru bıçaklayan şahıs konuştu: Bana yapay zeka yerleştirdi

Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

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Niğdede ameliyatına giren doktoru bıçaklayan şahıs konuştu: Bana yapay zeka yerleştirdi

'BAŞIMDA ONUN CİHAZLARI VAR'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

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