Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu Ceza Evi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AR 511 plakalı Fiat Tofaş marka araç, kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan taşlara daha sonra 4 ağaca çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ürgüp- Nevşehir karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.