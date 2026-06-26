GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

26.06.2026 - 18:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde çalıştığı kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışan Dursun Ç. (30), ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Ç., henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı.

İLGİLİ HABER

Eşi ve oğlunu boğan sanığın aldığı ceza belli oldu
Eşi ve oğlunu boğan sanığın aldığı ceza belli oldu

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dursun Ç., olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi 1 kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor
#Gündem

Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun'da kar kütleleri parçalanıp yayla yolları açılıyor

Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü
#Gündem

Yaka seli afeti Karabük'te çeltik tarlalarını vurdu: 30 dönümlük alan zarar gördü

Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
#Gündem

Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı