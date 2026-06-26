Nevşehir'de harç karma makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Ç., henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dursun Ç., olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.