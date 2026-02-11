Nevşehir’de alkollü sürücü yolda uyuya kaldı, uyanınca polise ecel teri döktürdü

Haberin Devamı

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. 50 UK 727 plakalı kamyonetin sürücüsü Ümit K. seyir halindeyken bir anda durarak, araçta uyuyamaya başladı. Sağ şeritte duran aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün araç içinde uyuya kaldığını fark ederek sürücüyü uyandırdı. Sağ koltuktan inen sürücü daha sonra aracının sol koltuğuna geçti. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 125 promil alkollü olan sürücü Ümit K.’ya 11 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Ceza tutanaklarını önce inceleyen Ümit K. daha sonra tutanakları imzalamadı. Göz altına alınarak karakola götürülmek istenen sürücü önce telefonla konuşma bahanesiyle ekip otosuna binmek istemedi. Daha sonra aracının otoparka çekilmesine itiraz eden sürücü ekiplere uzun süre direndi.

Aracı çekici vasıtasıyla yol ortasından çekildikten sonra ekip otosuna binen Ümit K. önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, daha sonrada ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.