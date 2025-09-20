Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!
20.09.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:
Kapadokya'nın simgesi haline gelen peribacalarından biri, Nevşehir'in Göreme beldesinde kısmen çöktü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde meydana gelen olayda, peribacasının bir kısmından kopan kaya parçaları çevreye yayıldı.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.
Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.
Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.