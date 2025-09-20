GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!

Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!

20.09.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!

Kapadokya'nın simgesi haline gelen peribacalarından biri, Nevşehir'in Göreme beldesinde kısmen çöktü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde meydana gelen olayda, peribacasının bir kısmından kopan kaya parçaları çevreye yayıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.

İLGİLİ HABER

Rize'yi sel vurdu! Köprü çöktü, yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı
Rize'yi sel vurdu! Köprü çöktü, yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Nevşehir Kapadokyada bir peribacası çöktü

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Güncel Haberler

Ailece ormanda gezerken buldular! Her biri 3 kilo: Görenler şaşkına döndü
#Gündem

Ailece ormanda gezerken buldular! Her biri 3 kilo: Görenler şaşkına döndü

Hakkari'de herkes hayvancılığı bırakıp bu işi yapmaya başladılar: Hasat başladı, verim yüz güldürüyor
#Gündem

Hakkari'de herkes hayvancılığı bırakıp bu işi yapmaya başladılar: Hasat başladı, verim yüz güldürüyor

Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!
#Gündem

Nevşehir Kapadokya'da bir peribacası çöktü!