Rize'yi sel vurdu! Köprü çöktü, yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı

Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana gelirken Ardeşen'de bir köprü çöktü. Derelerin taşması sonucu su baskınları oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.

Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.