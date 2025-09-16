GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!
HaberlerGündem Haberleri Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!

16.09.2025 - 09:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!

Erzincan'ın Munzur Dağları eteklerinde, avlanması yasak ve koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi. Kurt, boz ayı ve vaşak gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan bu bölge, yaban keçilerinin de yaşam alanı oldu.

Haberin Devamı

Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan dağ keçileri, Munzur Dağları eteklerinde görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

İLGİLİ HABER

Eskişehir'in göbeğinde kendi cennetini yarattı! Günde 8 saatini 18 metrekarede geçiriyor
Eskişehir'in göbeğinde kendi cennetini yarattı! Günde 8 saatini 18 metrekarede geçiriyor

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincanda görüntülendi

Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincanda görüntülendi

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde beslenirken drone kamerasına yansıdı.
Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Güncel Haberler

Batman Gercüş'te 'yeşil altın'ın değirmenleri çalışmaya başladı! Hasattan sonra ilk durak burası
#Ekonomi

Batman Gercüş'te 'yeşil altın'ın değirmenleri çalışmaya başladı! Hasattan sonra ilk durak burası

Dağlarda zahmetli hasat başladı! Kazanlarda kaynıyor, şifa saçıyor!
#Gündem

Dağlarda zahmetli hasat başladı! Kazanlarda kaynıyor, şifa saçıyor!

2 ay sonra hamsi avı bitebilir! Trabzonlu balıkçıların erken gelen hamside endişesi var
#Gündem

2 ay sonra hamsi avı bitebilir! Trabzonlu balıkçıların erken gelen hamside endişesi var