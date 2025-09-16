Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!

Haberin Devamı

Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan dağ keçileri, Munzur Dağları eteklerinde görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde beslenirken drone kamerasına yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.