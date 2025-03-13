Neler Oluyor Hayatta programında ilginç anlar: Cadı olduğunu söyleyen yazar Ece Gürel'in ölümüne dair konuştu

ECE’Yİ ÖLÜME GÖTÜREN NEYDİ?



“Neler Oluyor Hayatta” programı bugün yine çok önemli bir konuyu işledi. Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut ve Spiritüel Koç Sibel Uzun’un canlı yayın konuğu olduğu programa Ece Gürel için yaptığı “Ece ışığı yanlış yerde aramış” açıklamalarıyla olay yaratan, “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı olan ve “cadı” olduğunu iddia eden Ufuk Elver de uzaktan bağlantı ile katıldı.

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ECE GÜREL NE YAŞADI?



Yazar Mehmet Ali Bulut, büyünün toplumda giderek yaygınlaştığını, bunun haram olduğunu fakat böyle bir ilmin de gerçek olduğuna vurgu yaptı. Sibel Uzun ise Ece Gürel’in bilinçaltına telkinler yapıldığını, Ece’nin ormana yönlendirme ile gitmiş olabileceğini söyledi ve uygulanan meditasyonların tehlikesine dikkat çekti. “Direkt uyutuyor insanları” diyen Uzun, insanların bilinçaltıyla oynanmasına da karşı olduğunu dile getirdi. Uzun, bilinmeyen ritüellerin insanın aklını yitirmesine neden olacağını ve cadılığın asla övülecek bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

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ECE GÜREL HİPNOZ YA DA BÜYÜ KURBANI MI?

Mehmet Ali Bulut da “büyü ve telkinle insanlar ölüme yürür” dedi ve ekledi: Hipnoz ile her şey yaşanabilir. Genç mimarın da bunu yaşamış olabileceğini belirten Bulut, Ece Gürel’in ormanda 4 gün boyunca o soğuğa dayanmasını da yine bu durumdan kaynaklanmış olabileceğine bağladı ve Şifa olaylarının tehlikesine değindi. “Vücudunuzu kimsenin ele geçirmesine izin vermeyin” dedi.

Yayında cadılık eğitiminin ne olduğu da sorgulandı. Ece Gürel’in babasının “Kızım kurban edildi” sözleri değerlendirildi.

Spiritüel Koç Sibel Uzun, bilinmeyen alemdeki varlıkların insan bedenine büyük etkileri olduğunu söylerken yazar Mehmet Ali Bulut da insan vücudunun bu ritüellerle ele geçirilebildiğini söyledi. İki uzmanın da görüşüne göre “Ece Gürel bulunduğunda kendi kontrolünde değildi” ve alınan bu eğitimlerin hiçbiri masum değildi.

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UFUK ELVER “NELER OLUYOR HAYATTA” YAYININDAYDI



“Ben kendimi ‘Cadı’ olarak tanımlıyorum” diyen Elver, “Bu bir iş değil, bu bir inanç ve felsefe. Bu bir din de değil” dedi. Cadılığın tanımını da içe dönmek ve kendi ruhunun derinliklerine inmek, evrenin işleyişini anlayabilmek olarak tanımlayan Elver, “Cadılık çok yanlış anlatıldı. Garip yansıtıldı. Ritüeller, çığlık terapileri, ormanda kahkaha atan insanlar. Bunlar burjuva kesim. Cadılığın bunlarla ilgisi yok. Ben bir cadıyım ve bu manevi bir şey.” dedi.

ASTRAL SEYAHATA ÇIKTI MI?



Ufuk Elver, “Bunlar kişisel deneyimler. Belli teknikler denedim ama kendimi biraz olsun yukarıdan görebilme şansına eriştim” dedi.