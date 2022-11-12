Necati Şaşmaz'ı Sarallar grubundan polis kurtardı! Detaylar ortaya çıktı

Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre Sarallar grubu, Alaattin Saral tarafından adeta bir askeri düzen ve intizamla yönetiliyordu. Tıpkı askeriyedeki birlikler gibi örgüt de farklı yöneticileri olan gruplara ayrılmış durumdaydı. Yine iddianameye göre ünlü işinsanı Erdal Acar da Sarallar grubunun yöneticilerinden biri. İddianamede Saral grubu 63 ayrı eylemle suçlanıyor. Bunlardan biri de ünlü oyunca Necati Şaşmaz’a yönelik. İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu.

‘KAFASINI KIRAR’

Alaattin Saral’ın adamlarının dinlemeye takılan telefon konuşması şöyle:

S.Ç.: Bizim Ahmet (Kaşıkçı) abi var ya, Polat Alemdar’ın kayınpederi, Necati Şaşmaz’ın, geçen o aradı. Necati Şaşmaz’la sıkıntı yaşıyor, kızı ayrıldı ya. Kızına bir sürü iftira attılar. Ahmet Abi de Oflu. Dedim Alaattin (Saral) abi çözsün senin işini.

M.U.: Evet.

S.Ç.: Ya ‘Alaattin Abi’ye kızdım, kalkmış beni Erdal Acar’a yönlendiriyor’ dedi.

M.U.: Tamam, Erdal’ı arar çözeriz onu.

S.Ç.: Niye Erdal Acar’a yönlendiriyor?

M.U.: Oğlum her şeyde kendi ismi çıkmaz. Erdal Acar sosyete camiasına bakar.

S.Ç.: Ha, anladım.

M.U.: O, o işi anlamamıştır.

S.Ç.: Anlamamış herhalde, kızmış ona. O Necati Şaşmazlar bunu tehdit ediyor, silahla geziyorlar.

M.U.: Erdal Acar onun kafasını kırar ya!

S.Ç.: Vallahi mi? O zaman doğru işaret vermiş ona, bu anlamamış armut.

M.U.: Erdal bizimdir, kafasını gözünü kırdırır onun, tabii tabii yetki var onda ya. Acarkent Beykoz, Erdal Acar ayağa kalktı mı millet ayağa kalkıyor.

ACAR’A 80 YIL İSTENİYOR

İddianamede 169 sanık, 58 müşteki var. Erdal Acar’ın suç örgütü yönetici olmak ve nitelikli yağma suçlarından 80 yıla kadar hapsi isteniyor. Necati Şaşmaz’ın ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede eski kayınpederi Ahmet Kaşıkçı’nın da ‘örgüte yardım’ suçundan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.