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Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

07.11.2023 - 15:27 |
Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 14.40'ta başladı.

Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı

HATİPOĞLU AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bugün AK Parti'ye katılacağını açıklamıştı. Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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