Nazmi Arıkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldürüldü?

Fen Bilimleri Dershaneleri’nin kurucusu eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü. Çanakkale Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli Köyü’nde çiftlik evinde yaşayan Nazmi Arıkan'ın sabah saatlerinde evinde saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırıda Nazmi Arıkan ile birlikte şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu.

Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.

Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul’da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları’nı açtı.