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Fen Bilimleri EÄŸitim KurumlarÄ± Kurucusu Nazmi ArÄ±kan, beraberinde ÅŸofÃ¶rÃ¼Â Åžerif Eker'le Gelibolu'nunÂ Karainebeyli kÃ¶yÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k ve bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸi yapÄ±lan Ã§iftliÄŸine geldi. Ã‡iftlik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ã¶ÄŸle saatlerine kadar ArÄ±kan ve Eker'i gÃ¶remeyince ÅŸÃ¼phelendi. Telefonla da ulaÅŸÄ±lamayÄ±nca kontrol iÃ§in Ã§iftlik evine giren Ã§alÄ±ÅŸanlar, ArÄ±kan ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ Eker'in kanlar iÃ§erisinde cansÄ±z bedenleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine Ã§iftliÄŸe savcÄ±,Â jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede ArÄ±kan ve Eker'in bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

Evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± olan Nazmi ArÄ±kan ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ Åžerif Eker'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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