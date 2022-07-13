GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemFen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi ArÄ±kan öldürüldü
HaberlerGündem Haberleri Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi ArÄ±kan öldürüldü
ABONE OL

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi ArÄ±kan öldürüldü

Ã‡anakkale'nin Gelibolu ilÃ§esinde, Fen Bilimleri EÄŸitim KurumlarÄ± Kurucusu Nazmi ArÄ±kan ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Åžerif Eker, Ã§iftlik evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu.Â

13.07.2022 - 18:12 | | DoÄŸan ZELOVA/GELÄ°BOLU (Ã‡anakkale), (DHA)
Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi ArÄ±kan öldürüldü

Â 

Fen Bilimleri EÄŸitim KurumlarÄ± Kurucusu Nazmi ArÄ±kan, beraberinde ÅŸofÃ¶rÃ¼Â Åžerif Eker'le Gelibolu'nunÂ Karainebeyli kÃ¶yÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k ve bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸi yapÄ±lan Ã§iftliÄŸine geldi. Ã‡iftlik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ã¶ÄŸle saatlerine kadar ArÄ±kan ve Eker'i gÃ¶remeyince ÅŸÃ¼phelendi. Telefonla da ulaÅŸÄ±lamayÄ±nca kontrol iÃ§in Ã§iftlik evine giren Ã§alÄ±ÅŸanlar, ArÄ±kan ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ Eker'in kanlar iÃ§erisinde cansÄ±z bedenleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine Ã§iftliÄŸe savcÄ±,Â jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede ArÄ±kan ve Eker'in bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

Nazmi ArÄ±kan kimdir? Nereli, kaç yaÅŸÄ±nda? Neden öldürüldü?
Ä°lgili Haber
Nazmi ArÄ±kan kimdir? Nereli, kaç yaÅŸÄ±nda? Neden öldürüldü?

Evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± olan Nazmi ArÄ±kan ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ Åžerif Eker'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Â 

Â 

GÜNCEL HABERLER

Rus saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle 9 milyondan fazla kiÅŸi Ukraynaâ€™yÄ± terk etti

Rus saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle 9 milyondan fazla kiÅŸi Ukraynaâ€™yÄ± terk etti

MuÄŸla Datça'da orman yangÄ±nÄ±! Korkunç ihmal, nedeni ortaya çÄ±ktÄ±

MuÄŸla Datça'da orman yangÄ±nÄ±! Korkunç ihmal, nedeni ortaya çÄ±ktÄ±

Kripto paralarda son dakika geliÅŸmesi! Gün içerisinde çakÄ±lan Bitcoin'den sürpriz atak

Kripto paralarda son dakika geliÅŸmesi! Gün içerisinde çakÄ±lan Bitcoin'den sürpriz atak