NATO'da kritik zirve! Erdoğan ile Macron bir araya geldi

NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş yapan Erdoğan, burada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kısa sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamındaki temaslarının ilkini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MACRON ile gerçekleştirdi.

Liderler NATO zirvesi öncesi bir araya geldi.

Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak

PEŞ PEŞE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.