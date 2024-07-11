NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kazanımları! Sonuç bildirgesi sonrası belli oldu

Washington D.C.’de 2 gündür devam eden NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı

Bildirgede , ittifakın Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda" desteklemeye devam edeceği belirtilerek, müttefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar avroluk (43,28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi.

Hürriyet'ten Hande Fırat, kritik zirveyle ilgili şu detayları paylaştı:

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Sonuç Bildirgesi’nde dikkat çeken unsurlar şöyle oldu:

* NATO’nun 2025 Zirvesi Hollanda’nın başkenti Lahey’de düzenlenecek. Bir sonraki Zirve toplantısı ise Türkiye’de gerçekleştirilecek.

* Türkiye’nin öncelik verdiği konulardan biri olan “NATO’nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belge” güncellendi. Ayrıca, Zirve bildirisinde terörizmle mücadele NATO’nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Böylece atanan Terörizmle Mücadele Koordinatörünün daha rahat çalışabileceği ortam oluşturulmuş oldu.

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* Yine Türkiye’nin öncelik verdiği konulardan biri olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi’nde alınan karar teyit edildi.

TÜRKİYE BELİRLENEN DÜZEYİ KARŞILIYOR

* Türkiye’nin tercih ettiği bir yazımla balistik füze savunması bağlamında, tehdidin büyüdüğü tasrih edildi, tüm NATO Müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü yeniden kabul edildi.

* Türkiye’nin tercih ettiği bir yazımla NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesi karara bağlandı.

* Bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin NATO’nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları karara bağlandı. Bu da Türkiye’nin NATO’nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışıyla uyum içinde bir karar oldu.

* NATO’nun savunma harcamaları bakımından belirlediği düzeyin Türkiye tarafından karşılanmış olduğu kayda geçirildi. (Savunma harcamaları Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 2’si düzeyinde.) *Türkiye’nin Montrö Sözleşmesini uygulaması ve diplomatik girişimleri sonucunda Ukrayna’ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınması kararlaştırıldı.

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* Ukrayna’ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması kararlaştırıldı.

* Alınan karara göre NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulacak, Müttefiklerin desteği koordine edilecek.