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GündemNATO Zirvesinde aile fotoğrafı öncesi ilginç anlar! Mark Rutte, Donald Trump'a işaret edip gösterdi
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NATO Zirvesinde aile fotoğrafı öncesi ilginç anlar! Mark Rutte, Donald Trump'a işaret edip gösterdi

08.07.2026 - 15:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı öncesi ilginç anlar! Mark Rutte, Donald Trump'a işaret edip gösterdi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilginç anlar yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını gösterdi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilginç anlar yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını çekmesi üzerine liderler arasında kısa süreli tebessüme neden olan bir diyalog yaşandı.

Rama'nın Türkiye'ye gelişinde de tercih ettiği rahat kombin kamuoyunun ilgisini çekmişti.

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NATO Zirvesinde aile fotoğrafı öncesi ilginç anlar! Mark Rutte, Donald Trump'a işaret edip gösterdi
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NATO Zirvesinde aile fotoğrafı öncesi ilginç anlar! Mark Rutte, Donald Trump'a işaret edip gösterdi