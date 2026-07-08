Sakarya'da rekor rakam açıklandı: Toplu taşımada 514 bin kez basıldı

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Sistemin çalışma detaylarına göre; 20 TL olan kısa hatta kart basan bir yolcu, 60 dakika içinde bir başka kısa hat güzergahını tercih ettiğinde ikinci biniş için ücret ödemiyor. Benzer şekilde 25 TL olan uzun hat seferini kullanan bir yolcu, aynı süre zarfında bindiği kısa hat seferinden ücretsiz yararlanıyor. Kısa hat otobüsünden metrobüse geçişlerde de ikinci biniş ücretsiz sağlanırken, uzun hattan bir başka uzun hatta geçen yolculardan toplamda sadece 25 TL tahsil ediliyor. "Aktarma" uygulaması çerçevesinde ise 60 dakika içinde 20 TL'lik kısa hattan 28 TL olan ADARAY'a geçen yolcular 8 TL fark ödeyerek geçiş yapıyor. 20 TL'lik kısa hattan 25 TL olan uzun hatta geçen sürücüler 5 TL öderken, 25 TL'lik uzun hattan ADARAY'a geçişlerde ise 3 TL ödeme yapılarak biniş ücreti 28 TL'ye tamamlanıyor.