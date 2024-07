NATO zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Barış için Türkiye'ye güvenebiliriz

NATO’nun 75’inci yıl zirvesi ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Zirveye katılan üye ülkeler Ukrayna'ya 40 milyar doların üzerinde yardım yapmayı taahhüt ederken, gelecek yıl Hollanda'da yapılacak zirveden sonraki zirvenin Türkiye'de olması kararlaştırıldı.

Washington temasları kapsamında dünya liderleri ile ikili temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

YUNAN MEDYASI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını yakından takip eden Yunan medyasının bugün en önemli gündem maddesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi oldu. Protothema gazetesi, Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaklaşık 45 dakika süren görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki olumlu havanın bir kez daha teyit edildiğini yazdı.

Gazeteye göre açıklama yapmayan ikili, Orta Doğu ve Ukrayna'daki son gelişmelere ağırlık vererek, uluslararası ve bölgesel çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı, ikili ilişkileri kısaca gözden geçirdi. Miçotakis düzensiz göçle mücadelede Türk makamlarıyla işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler ikili ilişkilerde sakin bir ortamın korunmasının karşılıklı yarar sağlayacağı konusunda mutabakata vardı.

İefimerida'ya göre toplantının ortak hedefi ikili ilişkilerdeki sakin ortamın korunmasıydı. Ta Nea gazetesi, 'Erdoğan ve Miçotakis ikili ilişkilerdeki sükûnet ortamının sürdürülmesi ve ticari işlem hacminin iki katına çıkarılması hedefi gibi her iki tarafın da yararına olan konularda olumlu ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.' ifadelerini kullanırken To BHMA, Miçotakis'in Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediğini yazdı.

"ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ANLAŞMA YAPABİLEN TEK BAŞARILI DEVLET ADAMI"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban görüşme sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.

The #peace mission continues. I had an important meeting today with President @RTErdogan today in #Washington. Thank you for the opportunity, Mr. President! pic.twitter.com/NXdQqesk3l