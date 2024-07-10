NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı! 2026 zirvesi Türkiye'de olacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

NATO Sonuç Bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı. NATO Sonuç Bildirgesi’nde Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı. Bildirgede "Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.