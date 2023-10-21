Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.