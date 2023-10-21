Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
21.10.2023 - 08:47 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.
Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.