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Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

21.10.2023 - 08:47 |
Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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