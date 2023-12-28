'Narkogüç-41' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 'Narkogüç-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeği katıldı. 41 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.