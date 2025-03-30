Narin ve Rojin’in mezarlarına ziyaretçi akını! '6 aydır bu acıyı çekiyoruz'

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklar, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua edenlerle doldu. Diyarbakırlılar, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran ile Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024’te çıktıktan sonra, bir daha haber alınamayan, arama çalışmalarının 18’inci gününde Mollakasım Mahallesi’nde kıyıda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in de kabirlerini ziyaret ederek dua etti, bayram şekeri bıraktı.

'İÇİMİZDE DERİN BİR YARA BIRAKTI'

Narin Güran’ın Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret eden Sabahattin Çiçek, Çanakkale’den bayram ziyareti için geldiğini belirterek, “Aslen Diyarbakırlıyım ama Çanakkale’de yaşıyorum. Bayram için Diyarbakır’a geldim. Bayramdan dolayı çocuklarımla beraber Narin’in mezarını ziyarete geldik. Çocuklar şeker bıraktı. Narin’in bayramını kutlamak istediler. Ülke olarak, vicdan sahibi olan herkesi derinden üzdü. İçimizde derin bir yara bıraktı. Allah hakkını bırakmasın” dedi.

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‘NARİN, MEZARDA OLDUĞU İÇİN HERKES ÜZÜLÜYOR’

Narin’in mezarına şeker bırakarak bayramını kutlayan Aylin Çiçek de (9), “Narin’in mezarına bayramını kutlamaya geldim. Narin şu an mezarda olduğu için herkes ona çok üzülüyor. Hem bayramını kutladım hem de mezarına şeker bıraktım” diye konuştu.

‘6 AYDIR BU ACIYI ÇEKİYORUZ’

Kızı Rojin’in Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek dua eden annesi Aygül Kabaiş, “Bugün bayramdır, kızımın mezarına gelerek bayramını kutladık. Kızım okula gidince mutlu olduk, dedik ki kızımız kazandı, okula gitti. Bilmiyorduk, kızımın ölümü, bayramı bizi kahredeceğini. Yüreğimiz yanıyor, inşallah katilleri ortaya çıkar. 6 aydır bu acıyı çekiyoruz. Katili bulunmadı, katilin bulunmasını istiyoruz. Dışarıda gezmesin, yakalansın ki biz de biraz rahatlayalım” dedi.

2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan binalarda hayatını kaybedenlerin yakınları da bayramın ilk saatlerinden itibaren mezarlıkları doldurdu