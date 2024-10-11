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Narin Güran'ın ismi verilen parkta Kız Çocukları Günü kutlandı

Kilis Belediyesince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik Narin Güran'ın isminin verildiği parkta gerçekleşti.

11.10.2024 - 17:04 | | AA
Narin Güran'ın ismi verilen parkta Kız Çocukları Günü kutlandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin verildiği parktaki programda, çocuklarla çiçek dikimi, boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, farkındalık oluşturmak için Narin'in isminin verildiği parkta böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

5. sınıf öğrencisi Leyla Yılmaz da etkinlikte çok eğlendiğini, arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını belirtti.

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    Narin Güran'ın ismi verilen parkta Kız Çocukları Günü kutlandı

    Narin Güran'ın ismi verilen parkta Kız Çocukları Günü kutlandı