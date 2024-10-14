Narin cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda yeni geliÅŸme Bakan TunÃ§: Oda oda, kimin hangi dakikada nerede olduÄŸu belirlendi

Adalet BakanÄ± YÄ±lmaz TunÃ§ gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ceza Ä°nfaz YasasÄ±'nÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Bakan TunÃ§, '9. YargÄ± Paketi ile yargÄ±yÄ± hÄ±zlandÄ±racak adÄ±mlar olacak' dedi.

Bakan TunÃ§, "9. yargÄ± paketi TBMM'den geÃ§ti. Genel kurul aÅŸamasÄ±nda. Orada gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak. Grup baÅŸkanÄ±mÄ±z da aÃ§Ä±klamada bulundu. YargÄ±yÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya yÃ¶nelik, suÃ§ ile mÃ¼cadele ile ilgili hususlar var. 10. yargÄ± paketi taslak tasarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Meclis grubunuzda vekiller bunu deÄŸerlendiriyor. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa sunulacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"45 BÄ°N GÃ–RÃœÅž VAR"

Bakan TunÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Ceza infaz sistemimizin caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± gerekiyor. 9. YargÄ± Paketi Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Gerekli yere neÅŸter vuracaÄŸÄ±z. CezasÄ±zlÄ±k algÄ±sÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z olacak. Ã–zellikle 2 yÄ±lÄ±n altÄ±ndaki suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan bu suÃ§larÄ±n yatarÄ±nÄ±n olmamasÄ± kamuoyunda rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa neden oluyor. 2 yÄ±lÄ±n altÄ±nda ceza alanlar da cezaevine girecek.

Son gÃ¼nlerde kamuoyu gÃ¼ndeminde olan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili kapsamlÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. Bu konuda gerekli bilgilendirme iÃ§in davet edildim. 1. yÄ±ldan bu yana Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. TÃ¼m uygulayÄ±cÄ±larÄ±n, barolarÄ±n, hukuk fakÃ¼ltelerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aldÄ±k. Hala devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler var. Åžu ana kadar 45 bin gÃ¶rÃ¼ÅŸ var. BunlarÄ± uzun toplantÄ±larda deÄŸerlendirdik. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z kamuoyu ile paylaÅŸÄ±nca ana hatlarÄ± gÃ¶receÄŸiz. Bu suÃ§larÄ±n yatarÄ±nÄ±n olmamasÄ± kamuoyunda rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa neden oluyor.

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Ä°YÄ° HAL Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° DURUMU DEÄžERLENDÄ°RÄ°YORUZ

KoÅŸullu salÄ±verme sÃ¼releriyle ilgili iyi hal uygulamalarÄ±yla ilgili eleÅŸtiriler var. Ä°yi hal uygulamasÄ± ile ilgili geÃ§en yasama dÃ¶neminde bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±k. Ã–zellikle duruÅŸmadaki kÄ±lÄ±k kÄ±yafetiyle indirim almasÄ± hep eleÅŸtiriliyordu. Burada salt indirim almak iÃ§in duruÅŸmadaki hal ve tavÄ±rlarÄ±nÄ±n indirime esas olamayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yaptÄ±k. Ä°yi hal ile ilgili durumu deÄŸerlendiriyoruz kasten Ã¶ldÃ¼rme ve yaralama gibi suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan alternatif dÃ¼zenlemeleri gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Adaletin tecellisinin vakit kaybetmeden gerÃ§ekleÅŸmesi lazÄ±m.

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YENÄ° YARGI PAKETÄ° TEKLÄ°FÄ° KOMÄ°SYONA SUNULACAK

Meclis'imizin gÃ¼ndemimizde. Genel Kurul aÅŸamasÄ±nda. Biz taslak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kendilerine katkÄ±lar sunduk. Pakette yargÄ±yÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya yÃ¶nelik gecikmeyi Ã¶nleyecek suÃ§ ve suÃ§luyma mÃ¼cadele konusunda bazÄ± hususlar var. 10. YargÄ± Paketi ile ilgili yargÄ± teklifi yakÄ±nda komisyona sunulacaktÄ±r.

NARÄ°N GÃœRAN SORUÅžTURMASI: KÄ°MÄ°N NEREDE OLDUÄžU TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Narin GÃ¼ran soruÅŸturmasÄ±yla ilgili de konuÅŸan Bakan TunÃ§, "SoruÅŸturma titiz bir ÅŸekilde devam ediyor. 21 AÄŸustos'ta Narin kÄ±zÄ±mÄ±z kaybolmuÅŸtu, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve adli soruÅŸturma baÅŸladÄ±. Åžu anda tutuklular ve adli kontrollÃ¼ ÅŸÃ¼pheliler var. 250 kiÅŸinin ifadesi alÄ±ndÄ±. Tespit edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin TÃœBÄ°TAK'ta deÄŸerlendirmesi oldu. DaraltÄ±lmÄ±ÅŸ baz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile Ã§ok Ã¶nemli deliller elde edildi. Teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n son aÅŸamasÄ±na gelinmiÅŸ durumda ve iddianame hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci de baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. DaraltÄ±lmÄ±ÅŸ baz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduÄŸu tek tek belirlenmiÅŸ durumda. Teknolojinin son imkanlarÄ± kullanÄ±larak incelemeler yapÄ±lÄ±yor. Ä°ddianame ile Narin evladÄ±mÄ±zÄ±n katillerinin kim olduÄŸunu tahmin edecek." dedi.

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YENÄ° ANAYASA Ã‡ALIÅžMALARI: Ä°LK DÃ–RT MADDE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° TARTIÅžMA SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L

Meclis BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ±ya ilgili soruya yanÄ±t veren Bakan TunÃ§, "Meclis baÅŸkanÄ±mÄ±z bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartÄ±ÅŸmamÄ±z olamaz. SayÄ±n baÅŸkan da bunu ifade etti. KastÄ±nÄ±n bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°lk 4 madde tartÄ±ÅŸÄ±lmadan usulde anlaÅŸÄ±larak yeni anayasa Ã§abasÄ± var. bu Ã§abayÄ± baltalamak isteyenler meclis baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bahsetmediÄŸi ÅŸeyleri baÅŸka yerlere Ã§ekiyor. Ä°lk 4 madde ile ilgili tartÄ±ÅŸma sÃ¶z konusu olamaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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CNN TÃœRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Narin GÃ¼ran cinayetine dair son dakika geliÅŸmesini canlÄ± yayÄ±nda aktardÄ±.

Ä°ddianameye yansÄ±masÄ± beklenen detaylarÄ± anlatan Dicle Canvova, "Narin evde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Evde 4 kiÅŸi vardÄ±. Anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim GÃ¼ran ile Narin'in aÄŸabeyi Narin'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddianameye yansÄ±masÄ± bekleniyor".

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