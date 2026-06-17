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Nadir görülen geyik böceği bir evin balkonunda görüntülendi

17.06.2026 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Nadir görülen geyik böceği bir evin balkonunda görüntülendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde koruma altında bulunan ve doğada nadir rastlanan geyik böceği (Lucanus cervus) bir evin balkonunda görüntülendi.

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Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Uysal, evinin balkonunda siyah gövdesi ve geyik boynuzunu andıran büyük kıskaçlarıyla dikkat çeken bir böcek fark etti.

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Uysal, daha önce benzerini görmediğini belirttiği böceği dikkatlice cam bir bardağa alarak, fotoğraflarını çekti. Yapılan araştırma sonucu böceğin koruma altında bulunan geyik böcekleri ailesine ait erkek bir birey olduğu öğrenildi. Uysal, balkonunda bulduğu böceği yeniden doğaya bıraktı.

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