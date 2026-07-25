Rize'de halasından öğrendi! Bakanlık özel listeye aldı, 81 ili gezerek yapıyor

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İlk zamanlarda örgü ördüğü için eleştiriler aldığını söyleyen Safi, zamanla bu tepkilerin takdire dönüştüğünü belirterek, “İlk başlarda insanlar ‘erkek çocuğu örgü örer mi, nasıl olur’ gibi tepkiler veriyordu. Ama bu tepkiler bir şeyi başarana kadardır. Azimle yol aldığınız zaman başarı kaçınılmaz hale geliyor. Ben başarmak için değil, bir şeyler yapmak için, ortaya çıkartmak için, zamanımı öldürmemek için başlamıştım. Ama baktım ki bu size farklı bir yol açıyor, farklı bir harita açıyor. Tepkiler bir zaman sonra, ‘ne kadar güzel, bu örnek nereden, nasıl yaptın?’ gibi şeylere dönüşünce bir zaman sonra istemsizce takdirler almaya başlıyorsunuz. Hedefimiz bu sanatı dünyaya tanıtmak ama burada atabileceğimiz ilk adım kendi insanımıza ve yakınımıza tanıtmak. Çünkü bizim insanlarımız bazı hayat meşgaleleri ve gayeleri yüzünden kendi kültürlerinden uzaklaşmış bir durumdalar. Biz istiyoruz ki bu öyle bir hale gelsin ki vazgeçilmez bir nokta olsun, hayat anlamlı hale gelsin. Amacımız bu sanatı ilk başta kendi insanımızı daha sonra dünya insanını tanıtmak. O yolda da ilerliyoruz” dedi. (DHA)