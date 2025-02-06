Naci Görür, 6 Şubat'ın yıldönümünde açıkladı! Bu şehirlerde risk çok yüksek

Deprem konusunda sık sık uyarılarını sürdüren Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 2. yılını katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMALIYIZ"

"Deprem dirençli kentler oluşturmalıyız." diyen Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti.

Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da belirtti.

Görür "2 yılda neler değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yıkılanları tamir etmek için elbetteki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Günlük yaşam da değişmesin. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor."

"Yeni yol deprem gelmeden önce, depremin olası zararlarını minimize etmekten geçiyor." diyen Görür, Japonya, Tayvan, Çin ve ABD'nin bunu yaptığını söyledi.

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"GELİŞMİŞ ÜLKELER DEPREME KURBAN VERMİYOR"

Naci Görür, "Bilginin ve teknolojinin geliştiği toplumlar depreme insan kurban vermiyor. Biz 10 binleri heba ediyoruz. Bu stratejiden anlayıştan dönmek gerekiyor. Yaraları sarmak ile depreme hazırlanmak aynı şey değildir. Depreme hazırlık özel bir çalışma, teknolojiler, bilgi, müteahhitlik, planlama ister." diye konuştu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

"Güneydoğu'daki deprem bizim için sürpriz değildi." diyen Görür, şöyle devam etti:

"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."

"TÜRKİYE'Yİ DEPREM ÜLKESİ OLARAK KABUL ETMELİYİZ"

Türkiye'yi deprem ülkesi olarak kabul etmenin en sağlıklı yol olduğunu söyleyen Naci Görür, "Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız." dedi.