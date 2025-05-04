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GündemSırrı Süreyya Önder'e acı veda! Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti
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Sırrı Süreyya Önder'e acı veda! Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

18 gün önce geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Nüktedan ve renkli kişiliğiyle bilinen Önder’in vefatı siyaset ve sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

• 04 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Sırrı Süreyya Önder, dün saat 16:10'da yaşamını yitirdi. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

2PERVİN BULDAN: ŞİMDİ SIRA BÜYÜK BARIŞTA

PERVİN BULDAN: ŞİMDİ SIRA BÜYÜK BARIŞTA

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, anma törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

3Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Sen kalbi atan, hava soluyan herkese candın, yoldaştın. 18 gün boyunca hastanede yoğun bakımda yaralı yüreğinle yattın. Sen toplumsal barışı sağladın. Her kimliği, her kültürü bir araya getirdin. Gözün arkada kalmasın toplum barışı sağladın. Şimdi sıra büyük barışta. Sana söz Sırrı yoldaş, büyük barış bu ülkeye gelecek.

4TUNCER BAKIRHAN SAHNEDE KONUŞTU

TUNCER BAKIRHAN SAHNEDE KONUŞTU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sahnedeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

5Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Hepimizin başı sağ olsun. 18 gündür Türkiye'nin dört bir yanından yapılan dualara şahit oldum. Sırrı barış mücadelesi yürütüyordu ancak artık barışın bir simgesi. Bizim başarıya ulaştıracağımız barışı bir gün bu topraklara getireceğimize inanıyorum. Sırrı gibi bir söz ustasının huzurunda konuşmak gerçekten zor.

6KARDEŞİ KONUŞTU

KARDEŞİ KONUŞTU

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder:Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi

7CEREN ÖNDER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

CEREN ÖNDER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, AKM'deki törende sahneye çıktı. Ceren Önder, törendeki kalabalığa konuşma yapıyor. Konuşma sırasında bir katılımcı 'dik dur' diyerek seslendi. Bu sırada Ceren Önder 'biliyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ceren Önder Kandemir:Gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben ne zaman bir şey yapsam babamı arayıp ona sesli okurdum. Ona geçen hafta mektup yazdım, şimdi ona sesli okuyorum."Baba, hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek zaafımdı. Öyle iyi öyle benzersizdin ki. Bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler... Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen. Kalp kırmakta, birinin onurunu kırmaktan korkman. Baba öksürüğüm geçmiyor, baba uykum tutmadı... Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar bana verdiğin sadece bana değil oğluma ve onun çocuğuna da yeter. Ama dostluğuna doyamadım. 2 hafta sonra barış protokolü imzalanacak, 2 haftada ne olacak demene kızmak istiyorum. Doğduğundan beri yoksullukla geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın, hiç görmedim; herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan, borçsuz harçsız olarak bu dünyadan gidiyorsun. Her gün söyledim sevdiğimi. Sen orada da dostlarını bulursun. "Canomun düğününü görmeden gitmeyeceğim" demiştin, tutmadığın sözün yoktu, gittin mi?

8SEVDİĞİ TÜRKÜ ÇALINDI

SEVDİĞİ TÜRKÜ ÇALINDI

İkinci defa sahneye gelen Sırrı süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, telefonunda çalan "Allı Turnam Bizim Ele Varırsan" türküsünü mikrofona yaklaştırarak bütün salona dinletti. Türkü çaldığı sırada sevenleri gözyaşlarına boğuldu ve bu türkü ile tören sona erdi.

9Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende Önder'in akrabaları, arkadaşları, dostları ve bazı sanatçılar duygusal konuşmalar yaptı. Tören bitiminde yapılan duyuruda Önder'in cenaze namazının ikindi namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacağı belirtildi. Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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AKM DIŞINDA KALABALIK BEKLİYOR

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, AKM' önünden aktardı: Sırrı Süreyya önder için gerçekleşen anma törenine giremeyen çok sayıda vatandaş AKM önünde bekliyor. Çeşitli il ve illerden kişinin geldiği görüldü.

11AKMDE ANMA TÖRENİ

AKM'DE ANMA TÖRENİ

Törene siyaset dünyasından pek çok önemli isim de törene katılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da anma törenine geldi. CHP lideri Özgür Özel de törene kısa süre önce geldiğini, DEM Parti'nin de tam kadro burada olduğunu söyleyelim

12MHPYİ TEMSİLEN CELAL ADAN KATILIYOR

MHP'Yİ TEMSİLEN CELAL ADAN KATILIYOR

AKM'deki cenaze törenine siyasi partilerden katılım sağlanıyor. Törene TBMM Başkanvekili, MHP'li Celal Adan da törene katılıyor.

13ÖNDERİN CENAZESİ AKMDE

ÖNDER'İN CENAZESİ AKM'DE

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Sahnede Önder'in kızı ve amcası yer aldı. Törenin başlamasıyla Önder'in kızı ve DEM parti yöneticiler konuşma yapacak.

14TABUTTA ZEYTİN DALI DİKKAT ÇEKTİ

TABUTTA 'ZEYTİN DALI' DİKKAT ÇEKTİ

Önder'in naaşının yer aldığı tabutta barışı temsil eden 'zeytin dalı' fidanının yer alması dikkat çekti.

15Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin salona getirilmesi ile sevenleri sevgi tezahüratları atarak alkış tuttu. Önder'in cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla salona geldi.

16CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

17MECLİS’İN NÜKTEDAN YÜZÜYDÜ...

MECLİS’İN NÜKTEDAN YÜZÜYDÜ...

63 yaşında yaşamını yitiren Önder, ‘yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve politikacı’ kimlikleriyle çok yönlü ve başarılı bir kariyeri arkasında bıraktı. Adıyaman’da Türkmen bir ailenin çocuğu olarak gençlik yıllarından itibaren sosyalizm mücadelesi veren, diğer yandan muhafazakâr kesimle de diyalog geliştirebilen Önder, Anadolu değerlerini benliğinde toplayan özgün kişilikti. Kültür dünyasının çok yönlü bir kalemi iken, 2013’ten itibaren de Kürt sorununa yönelik süreçlerin müzakereci yüzü oldu.

18‘NEFSİME AĞIR GELDİ’

‘NEFSİME AĞIR GELDİ’

Meclis yönetiminde kavga ve küfürlü gergin oturumlarda bile, “40 yıllık ilkelerime ters” diyerek disiplin cezası vermekten kaçındı. Son olarak yönettiği oturumlardan birinde, “Kürsüye gelen arkadaşınız oldu; ‘Sen ne biçim Başkansın lan!’ diye. Oturumdan çıkarmam gerekirdi, lafını bile etmedim. Tutarlılık böyle olur. Nefsime ne kadar ağır geldiğini anlatamam” dedi.

19Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Aynı oturumlarda bir yandan “İçtüzüğü açmaya üşeniyorsunuz. Bir Allah’ın kulu bakmaz mı! Tembel çokmuş bu Meclis’te” sözleriyle sitem etti. Diğer yandan “Dalları yeşermeyenlere gelsin” diyerek Başkanlık Divanı’nda Asaf Halet Çelebi’nin “İbrahim” şiirinden dizeler okudu: “Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım/ güzeller bende kaldı/ İbrahim/ gönlümü put sanıp da kıran kim.”

20BARIŞ SÜRECİNİN KİLİT İSMİYDİ

BARIŞ SÜRECİNİN KİLİT İSMİYDİ

Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te attığı adımla başlayan diyalog sürecinin önde gelen isimlerinden oldu. İkinci İmralı Heyeti’yle Ada’da ve Irak’ta temaslarda bulundu. Bu süreçte, Bahçeli’nin, tarihi girişimden önce de Sırrı Süreyya Önder’le iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Meclis’te “Çözüm süreci sizi etkilemiş” diye takılan muhaliflerine, nüktedan üslubuyla, “Bu tür ihtimallerde bize genellikle cezaevi yolu görünüyor” karşılığını verdi.

21DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA: MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA: MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

22Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder’in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.” Önder’in vefatının ardından Meclis’te DEM Parti’ye düşen Başkanvekilliği görevine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın gelmesi bekleniyor.

23İSTANBUL’DA KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ

İSTANBUL’DA KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ

Önder, 1962’de Adıyaman’da kendi ifadesiyle kentteki birkaç sosyalist aileden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ziya ve Zeliha çiftinin 5 çocuğundan biri olarak 8 yaşından itibaren yetim büyüdü. Küçük yaştan itibaren hem çalıştı hem okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyken 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Siyasi çalışmalarından dolayı 7 yıl Mamak Cezaevi’nde yattı. Sonrasında İstanbul’da kamyon şoförlüğüyle geçimini sağladı. Kamyon satın alıp girişimciliği denedi, ancak battı. Kazakistan, Ukrayna ve Rusya’da inşaat işlerinde geçimini sağladı.

24VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan’ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.”

25AYNI BARIŞA KİLİTLENMİŞTİK

AYNI BARIŞA KİLİTLENMİŞTİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki Terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Sırrı Süreyya Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.Sırrı Bey kardeşime Cenabıallah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum.

26HEPİMİZİN ONA BORCU VAR

HEPİMİZİN ONA BORCU VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.”

27Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikâyelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti.”

28UZLAŞMACI BİR KİŞİLİKTİ

UZLAŞMACI BİR KİŞİLİKTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.”

29Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.”

30Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın: “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik.”

31Sırrı Süreyya Öndere acı veda Kızı gözyaşlarına boğuldu, sevenleri akın etti

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının yoğun bakımda olduğu dönemde “Diren baba” demişti...