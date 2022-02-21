N harfi ile eşya isimleri - N ile başlayan eşyalar...

N harfi ile başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Bu eşyalardan bazıları şunlardır:

N Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Hayatımızı daha konforlu bir hale getiren eşyalardan bazıları da N harfi ile başlamaktadır. N harfi ile başlayan eşyalardan birisi de namazlık olmaktadır. Namaz kılmaya yarayan namazlık ile birlikte nevresimde N harfi ile başlayan ve günlük hayatta çok sık kullandığımız eşyalardan birisidir.

Bunlar ile birlikte nakış makinesi çeşitli motifler yaparak dikiş dikmeye yarayan bir alet olup neşter ise ameliyatlarda bıçak görevini gören cerrahların kullandığı keskin alet olmaktadır.

N Harfi İle Başlayan Eşyalar

Özellikle pek çok kelime oyununda karşımıza N harfi ile başlayan eşyalar sorusu sıklıkla gelmektedir. Çoğu zaman aklımıza gelmese de günlük hayatta sıklıkla kullandığımız N harfi ile başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Bu eşyalardan bazıları şunlardır:

- Nacak: Küçük odun baltası

- Namaz örtüsü: Namaz kılarken kadınların başına örttükleri tülbent

- Namazlık: Seccade

- Nakış makinesi: Nakış işlemek için yapılmış makine

- Naftalin: kumaş ve elbise gibi eşyaları güve gibi zararlılardan korumak için kullanılan hidrokarbon

- Naylon: Dayanıklı ve esnek döküm maddesi

- Nemlendirici krem: Kuru ciltlerin bakımı için kullanılan krem

- Nemölçer: Havanın nem derecesini ölçen alet

- Neon lambası: Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı

- Neşter: Cerrahide kesme işlemleri için kullanılan alet

- Ney: Üflemeli bir çalgı

- Nihale: Tencere, çaydanlık veya tava altlığı

- Nikah şekeri: Nikah töreninde davetlilere dağıtılan şeker