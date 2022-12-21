Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye dövmüştü! Ablası gerçeği açıkladı, hepsi bahaneymiş

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında konser veren müzik grubunun bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen ve ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmıştı. 18 Aralık’ta Ankara’dan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Dudarık’ın durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Müzisyen Mehmet Dudarık’ın ablası oyuncu Gülden Dudarık, kardeşinin sağlık durumu ve saldırı olayıyla ilgili Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayın şüphelisi B.B.K.’nin ifadesinde yer alan ‘ayağıma bastı’ iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K’nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

Arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık’ta Tunus Caddesi’ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö’nün ayağına basıldığını ifade etti.

“HAKARETE MARUZ KALDIK”

Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık’ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

*Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, ‘Erkeksen dışarı gel lan’ şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan’a yumruk savurdum.

*Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa ‘Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum.

“HIRPALADIM”

*Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.

ŞİKAYETÇİ DE OLDU

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, “Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık’tan davacı ve şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

YUMRUK ATTI, “ELİM GELDİ” DEDİ

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı.

Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K, “Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp ‘Çabuk gelin’ şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum.” dedi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Mehmet Dudarık'ın beyin cerrahi servisindeki tedavisi sürüyor.

Oyuncu Gülden Dudarık, hastanede refakat ettiği kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Gülden Dudarık, Durumundan dolayı şu an iyi hissediyoruz. Sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştım. Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Ama son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Bugün MR sonuçları çıkarsa doktor bizi bilgilendirecek. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren oyuncu dostlarımıza, sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız diye konuştu.

"CİDDİ BİR HASTALIK"

Kardeşi müzisyen Mehmet Dudarık'ın bir süredir MS hastası olduğunu anlatan Gülden Dudarık, saldırısına uğradığı kişinin ayağına bastı iddialarının da gerçek dışı olduğunu söyledi. Kardeşinin bir süredir MS tedavisi gördüğünü ifade eden Gülden Dudarık, şöyle konuştu:

Süreç yargıya intikal ettiği için şu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Avukatlar bununla ilgili size mutlaka açıklama yapacaklardır ama öyle bir durum yok yani. Hatta bana kalırsa ayağa basma bile değil. Bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş. Şu anda MR sonucunu bekliyoruz. Artık sonuca göre doktorlar ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa mı devam edecekler şu an bir şey diyemiyorum. Mehmet uzun zamandır MS hastası. MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor bu durumu. Atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Bizim en büyük korkumuz bu. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek? O da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu açıkçası. Sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum