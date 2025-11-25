GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMüşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor
HaberlerGündem Haberleri Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor

Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor

25.11.2025 - 22:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor

Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin, müşteri ne içtiğini bilsin diye demleyip sattığı çayların boş paketlerini sergileyerek başladığı koleksiyonunda 18 yılda 15 bin çay paketine ulaştı. Mesleğine devam ettiği sürece demleyip sattığı çayların paketlerini saklayacağını belirten Çetin, "Satın almak isteyenler oldu ama satmayacağım, biriktirmeye de devam edeceğim" dedi.

Haberin Devamı

Burdur'da yaşayan 56 yaşındaki Üzeyir Çetin, 1985 yılında bir çay ocağında hobi olarak işe başladı. Geçen zamanın ardından kendi işletmesini açan Çetin, 40 yıldır mesleğine devam ediyor. 2007 yılında ise kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başlayan Çetin, işletmesinin önüne çay paketlerini yerleştirerek koleksiyonu oluşturmaya başladı. 18 yılda 15 bine yakın çay paketi biriktiren Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini belirterek, kendisinden satın almak isteyenlere asla koleksiyonunu satmayacağını ifade etti.

"Şu anda 15 bine yakın çay paketimiz var"
Çaycılık mesleğine bir hobi olarak başladığını belirten Üzeyir Çetin, "3 gün çalışır çıkarız diye düşündüm. Ondan sonra da devam etti ve gitti. Ekmek bundanmış dedik, devam ediyoruz. Koleksiyonuma da 2007 yılında bir zevk olarak desen oluşturmayı düşündüm, o şekilde başladık. Görsellik olsun, vatandaş en azından kullandığımız ürünün ne olduğun görsün diye başladık. Sadece tek bir markanın çay poşetleri var. Ben koleksiyona başladığımdan beri hiçbir çay poşetini dışarıya atmadım. Şu anda 15 bine yakın çay paketimiz var. Bu mesleğe devam ettiğim sürece de bu iş devam edecek. Ben bıraktıktan sonra da devam eder mi etmez mi bilmiyorum" dedi.

Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor 18 yıldır boş paketleri sergiliyor


"Benim bildiğim kadarıyla da bu tarz bir koleksiyon yapan yok"
Koleksiyonunun görenlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çetin, "Koleksiyonumu görenler genelde ilginç buluyor. Takdir edenler de var. Bir görsellik, güzellik olmuş diyenler de oluyor. Benim bildiğim kadarıyla da bu tarz bir koleksiyon yapan yok. İsteyen herkes bir koleksiyon yapıyor. Her türlü koleksiyonu gördüm ama çay paketi koleksiyonu yapanı görmedim. Bana zamanında satmam için geldiler. Paketleri satın almak isteyen oldu. Ben de art niyetli olduklarını düşündüğüm için satmadım. Bu paketleri alıp kaçak çay da yapabilirler diye düşündüm. Onun için de koleksiyonuma sahip çıkıp satmıyorum" şeklinde konuştu.

Güncel Haberler

Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor
#Gündem

Müşteri ne içtiğini bilsin diye yapıyor! 18 yıldır boş paketleri sergiliyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde kamyon devrildi: 1 ölü
#Gündem

Ardahan'ın Posof ilçesinde kamyon devrildi: 1 ölü

Kafede oturan kız kardeşine şaka yapmak istedi gözaltına alındı
#Gündem

Kafede oturan kız kardeşine şaka yapmak istedi gözaltına alındı