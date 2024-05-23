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Mustafa Varank'tan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpekleri düzenlemesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Varank, "Bursalı hemşehrilerimizin TBMM'deki temsilcisi olarak bu sorunun çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim." dedi.

23.05.2024 - 18:26 |
Mustafa Varank'tan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, başıboş sokak köpeklerinden ötürü ciddi sıkıntı içinde.

Ölümle sonuçlanan sayısız vaka, travma yaşayan onca yavrumuz, hayatları sönen nice insanımız var.

Biz inanıyoruz ki: insan eşref-i mahlukattır, insan hayatından daha kıymetlisi yoktur.

Annelerimizin çocuklarını okula göndermeye, yaşlılarımızın sokakta yürümeye endişe ettiği bir düzende sorumluluk bize, tüm siyasetçilere aittir.

Bursalı hemşehrilerimizin TBMM'deki temsilcisi olarak bu sorunun çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim.

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Mustafa Varank'tan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama

Mustafa Varank'tan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama