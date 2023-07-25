Mustafa Sarıgül'e Meclis kulisinde yumruklu saldırıda bulunuldu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası Meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisine yapılan saldırı ile ilgili, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." dedi.

TÜYSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Turan Tüysüz ise olayın arka planında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "CHP grup toplantısının ardından Turan Tüysüz'ün Mustafa Sarıgül'e yumruk atıldığı iddia edildi. Sarıgül ise temas olmadı dedi ama olayı gören gazeteciler yumruk atıldığını söyledi." şeklinde konuştu.