GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Mustafa Sarıgül'e Meclis kulisinde yumruklu saldırıda bulunuldu
ABONE OL

Mustafa Sarıgül'e Meclis kulisinde yumruklu saldırıda bulunuldu

CHP Meclisi'nde şok eden saldırı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Olayla ilgili Sarıgül'den ilk açıklama geldi.

25.07.2023 - 15:14 |
Mustafa Sarıgül'e Meclis kulisinde yumruklu saldırıda bulunuldu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası Meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisine yapılan saldırı ile ilgili, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." dedi.

Mustafa Sarıgüle Meclis kulisinde yumruklu saldırıda bulunuldu

TÜYSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Turan Tüysüz ise olayın arka planında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "CHP grup toplantısının ardından Turan Tüysüz'ün Mustafa Sarıgül'e yumruk atıldığı iddia edildi. Sarıgül ise temas olmadı dedi ama olayı gören gazeteciler yumruk atıldığını söyledi." şeklinde konuştu.

Araba fiyatlarına dibi gördürecek gelişme! Satıcılara ceza yağdı, hepsi geri çekildi
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIAraba fiyatlarına dibi gördürecek gelişme! Satıcılara ceza yağdı, hepsi geri çekildiHaberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

    Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

    Şok olay sonrası harekete geçildi! "Hızlı flört" etkinliği yapıldığı iddia edilen kafe kapatıldı

    Şok olay sonrası harekete geçildi! "Hızlı flört" etkinliği yapıldığı iddia edilen kafe kapatıldı

    Bakımevindeki infial yaratan görüntüler sonrası 2 kişi tutuklandı

    Bakımevindeki infial yaratan görüntüler sonrası 2 kişi tutuklandı