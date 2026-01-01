Muş’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Muş’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Muş’ta iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan duyuruda, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilerek, muhtemel risklere karşı tedbir alındığı ifade edildi. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç olmak üzere eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.